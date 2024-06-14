Стало известно, что мужчины посещают торговые центры на 40% чаще женщин «МегаФон»: мужчины посещают торговые центры на 40% чаще женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала 2024 года мужчины на 40% чаще женщин стали посещать торговые центры, к такому выводу пришли аналитики «МегаФона» на основе обезличенного мобильного трафика в крупнейших ТЦ столицы и области. Выяснилось, что больше всего гигабайт посетители прокачали в торговых центрах «Авиапарк», «МЕГА Химки» и «Европейский».

Анализ данных показал, что мужчины-посетители превосходят женщин числом во всех возрастных категориях, кроме 65+. Такой перевес специалисты объясняют возросшим интересом женщин к маркетплейсам, ассортимент которых значительно шире, чем в моллах.

В «МегаФоне» также посчитали, что с января по май 2024 года жители Московского региона стали на 42% чаще посещать торговые центры, чем за тот же период прошлого года. При этом чаще всего ТЦ посещают покупатели в возрасте от 36 до 45 лет, на них приходится 38% посетителей. Кроме того, к покупкам в моллах тяготеет группа от 46 до 65 лет (29%) и от 26 до 35 лет (21%). Реже всех заходят в торговые центры молодые люди от 18 до 25 лет и пожилые граждане старше 65 лет.

Инженеры «МегаФона» следят за нагрузкой на сеть и при необходимости модернизируют оборудование в торговых рядах, где тысячам покупателей и продавцам постоянно необходим быстрый мобильный интернет. Так, в ТЦ «Сказка» в Рассказовке и крупнейшем аутлете «Орджоникидзе, 11» была увеличена скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с, а на территориях «Садовода» и «Москвы» — до 400 Мбит/с и 500 Мбит/с соответственно.

Лаборатория «МегаФона» ранее провела тестирование российского смартфона «Р-ФОН». Аппарат прошел весь набор начальных испытаний и базовых тестов на работу основных систем в сетях мобильной связи.