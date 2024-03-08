Стало известно, что мешает возбуждению уголовного дела против Галкина Бородин заявил, что для возбуждения дела против Галкина нужна политическая воля

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в комментарии NEWS.ru высказал мнение, что для возбуждения уголовного дела против шоумена Максима Галкина (внесен минюстом РФ в список иноагентов) нужна политическая воля. Он допустил, что юморист находится под защитой определенных связей своей супруги Аллы Пугачевой.

Галкин постоянно дискредитирует специальную военную операцию. В случае, если будет возбуждено уголовное дело по дискредитации СВО, в его рамках будет наложен арест на дом. Не будем скрывать, что Пугачева имеет административный ресурс, определенные связи, возможности. Соответственно, нужна такая политическая воля, чтобы возбудить уголовное дело, — объяснил Бородин.

Ранее депутат Дмитрий Гусев заявил, что правоохранительные органы должны проверить, можно ли изъять замок Пугачевой и Галкина по новому закону о конфискации имущества. По его словам, эти артисты идут против своего народа. За подобные действия они должны нести ответственность, добавил политик.

Вместе с тем депутат призвал лишить Пугачеву звания народной артистки. Он также заявил о необходимости ее недопуска к эфиру. Для таких артистов важны не имущественные богатства, а популярность, поэтому забвение является их главным страхом, добавил Гусев.