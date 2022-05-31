Стало известно, как клюква влияет на мозг Доктор Ваузур заявил, что клюква улучшает эпизодическую память

Фото Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Ученые провели эксперимент, в рамках которого испытуемым включили в рацион сублимированный клюквенный порошок. После 12 недель исследования специалисты пришли к выводу, что у участников улучшилась эпизодическая память и общее нейронное функционирование, пишет Live 24.

В ходе исследования ученые обследовали группу из 60 взрослых в возрасте 50–80 лет в течение 12 недель. В рацион испытуемых был добавлен сублимированный клюквенный порошок. Основываясь на оценках когнитивных способностей участников до и после этих 12 недель эксперимента, исследователи пришли к выводу, что те, кому давали порошок, имели лучшую эпизодическую память и общее нейронное функционирование, — сообщает издание.

Автор эксперимента доктор Дэвид Ваузур из Норвичской медицинской школы предположил, что клюква может помочь минимизировать риски развития неврологических заболеваний. При этом специалисты посоветовали добавлять в свой рацион клюкву, так как эта ягода способна предотвратить когнитивные изменения, связанные со старением организма.

Ранее диетолог Римма Мойсенко заявила, что клюква, чёрная смородина, облепиха и брусника являются «суперъягодами», которые очень полезны для организма. Она также перечислила «суперовощи». Ими стали тыква и морковь.