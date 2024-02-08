Назван идеальный подарок для мужчины на 23 Февраля Психолог Дугенцова: мужчинам на 23 Февраля не стоит дарить сертификаты

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При выборе подарка для мужчины на 23 Февраля важно понимать, чем он увлекается и что ему нравится, заявила NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, не стоит дарить сертификаты, а в ряде случаев, если он не любит сюрпризов, можно просто спросить, что мужчина хочет.

Специалист подчеркнула, что главным правилом, которым нужно руководствоваться при выборе подарка на 23 Февраля, является внимание к деталям и хобби мужчины. В противном случае есть высокий риск подарить то, что ему вообще не нужно.

Главное при выборе подарка — обращать внимание на хобби своего любимого человека либо родственника. Обидно будет получить вещь, которая абсолютно не нужна, — пояснила она.

Также психолог не рекомендовала дарить сертификаты, поскольку они зачастую стоят слишком дорого и далеко не всегда могут подойти их будущему обладателю. Поэтому лучше проанализировать, что нравится мужчине, и сделать выбор в сторону того или иного товара. Кроме того, не все любят сюрпризы — в этом случае можно прямо спросить, что хочется человеку.

В завершение Дугенцова отметила, что зачастую люди, сами того не замечая, в разговоре рассказывают, что им хотелось бы. Секрет удачного подарка кроется в деталях, на них следует обращать внимание, сказала психолог.

Носки или гели для бритья — излюбленный и практичный, но также и банальный выбор. Лучше обращать внимание на детали. Очень часто, обсуждая какую-то тему, люди, порой даже неосознанно, рассказывают, о чем мечтают или что им необходимо, — подытожила собеседница NEWS.ru.

Ранее психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова посоветовала дарить мужчинам на День всех влюбленных триммеры, кошельки и портмоне. Специалист подчеркнула, что в любом случае первое, на что надо обратить внимание при выборе презента, это интересы второй половинки.