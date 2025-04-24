Юрист раскрыл, что грозит плюнувшему в ребенка мигранту Адвокат Кудряшов: плюнувшему в ребенка в Новой Москве мигранту грозит штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плевок в лицо является административным правонарушением, рассказал NEWS.ru адвокат, член адвокатской палаты Москвы Константин Кудряшов, комментируя инцидент в магазине в Новой Москве, где продавец-мигрант плюнул в лицо 11-летней девочке. По словам эксперта, такой поступок может караться штрафом.

Деяние может быть квалифицировано как оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, то есть административное правонарушение, предусмотренное статьей 5.61 КоАП РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Возраст потерпевшей роли не играет, — сказал эксперт.

Он также отметил, что у девочки и ее родителей есть право обратиться в суд с гражданским иском о денежной компенсации морального вреда. Размер выплаты пострадавшая сторона определяет самостоятельно, это может быть как символический рубль, так и миллион рублей, уточнил Кудряшов. В последнем случае вероятно, что сумма компенсации будет значительно уменьшена судом и не сильно превысит стоимость потраченного времени, добавил юрист.

Эксперт уточнил, что у МВД России также есть право принимать решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина в стране. В этом случае человек обязан покинуть территорию РФ, а при невыполнении предписания в установленный срок он подлежит депортации.

Инцидент произошел в магазине «Красное & Белое» в районе Коммунарка в Новой Москве. О нем сообщили представители «Русской общины». По их словам, продавец, который является выходцем из Средней Азии, плюнул в лицо 11-летней девочке в присутствии других покупателей. Причина такого поступка не раскрывается.