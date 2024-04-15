Стало известно, что грозит блогеру Портнягину после признания вины Следствие просит о домашнем аресте блогеру Портнягину по делу о неуплате налогов

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Дмитрий Портнягин

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина сообщили РИА Новости в инстанции. Мужчину подозревают в неуплате налогов и легализации доходов, свою вину он признал.

В адрес Тверского районного суда города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Портнягина, — сказала собеседница агентства.

Ранее стало известно, что Следком заподозрил Портнягина и его жену в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем в 2018–2020 годах. Сумма нанесенного государству ущерба оценивается в 124 млн рублей.

Против блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина, известного как Трансформатор, возбудили уголовное дело. По словам источника, мужчину подозревают в отмывании денег и неуплате налогов по схеме блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек).

Сам фигурант позднее подтвердил, что на него завели уголовное дело и заявил, что не признает вину и давно погасил «основное тело долга». По его словам, остались только пени и штрафы, с которыми блогер не согласен и обратился в суд.