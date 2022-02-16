Стало известно, что госзаказы стимулируют развитие мебельных предприятий

Госучреждения и госкорпорации предпочитают покупать в большинстве своём российскую мебель из-за ограниченного спроса на зарубежные товары, заявил генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР, Александр Шестаков. Он подчеркнул, что доля импортной мебели на российском рынке составляет 42%, хотя не должна превышать 30%, пишет АБН.

Меры государственного регулирования госзаказа также оказывают существенное влияние на рынок. Правила закупки мебели госучреждениями, госкомпаниями и корпорациями предусматривают ограниченный спрос на мебель импортного производства, что стимулирует их покупать продукцию российских предприятий. Доля импорта на мебельном рынке достигает 42%, хотя в оптимальном варианте не должна превышать 30%, — заявил Шестаков.

Он также отметил, что мебель стали покупать чаще из-за активного развития строительства в России. К тому же, продолжил Шестаков, рост цен на недвижимость и снижение покупательной способности россиян стали причиной того, что люди всё чаще стремятся приобрести квартиру сразу с мебелью.

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