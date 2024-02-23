Стало известно, что Галкин и Макаревич могут создать «свободную Россию» Бородай предложил иноагентам создать «свободную прекрасную Россию» в Африке

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Александр Бородай

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другие иноагенты могут объединиться и купить «клочок земли» в Антарктиде или Африке с целью создания «прекрасной России будущего». Эту мысль в беседе с NEWS.ru озвучил депутат Госдумы Александр Бородай. Он предложил иноагентам уехать из России.

Пусть бы [иноагенты] объединились, купили бы себе клочок земли хоть в Антарктиде, хоть в Африке. И организовали бы свою прекрасную Россию будущего. Посмотрим, что у них получится, — сказал Александр Бородай.

По его мнению, иноагенты ненавидят Россию. Он предложил им уехать из страны и жить там, где им нравится.

Там, где, как они считают, свободный мир, прекрасные и светлые люди, — сыронизировал депутат.

Ранее Бородай предложил внести журналиста Ксению Собчак в список иноагентов и лишить имущества в России. Парламентарий отметил, что не является «кровожадным человеком». По его мнению, лишение Собчак имущества «было бы очень полезным для РФ». Комментируя подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о конфискации имущества и лишении госнаград за преступления против безопасности страны, Бородай заявил, что он бы «лишал имущества и тех, кто не внесен пока в список иноагентов, но напрашивается».