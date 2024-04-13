Стало известно, что могло довести Кунгурова до смерти «Вокруг ТВ»: певца Кунгурова могла довести до смерти борьба с лишним весом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Евгений Кунгуров

Артист Владимир Брилев заявил, что оперный певец Евгений Кунгуров в последнее время боролся с лишним весом, передает «Вокруг ТВ». Брилев сообщил, что бывший участник шоу «Голос» худел с помощью препаратов, быстрая потеря веса повлияла на его психологический фон. 8 апреля мужчину нашли мертвым, он предупреждал о желании покончить с собой.

Женя всегда был склонен к полноте. Для него это был титанический труд — оставаться стройным. В какой-то момент он начал резко худеть. А когда человек быстро теряет вес, у него меняется психологический фон. Худел он при помощи препаратов, но, насколько я помню, потом с этим делом завязал, — заявил Брилев.

Telegram-канал Mash сообщил, что Кунгурова нашли мертвым недалеко от собственного дома на Зоологической улице в Москве. Перед этим он рассказал жене о желании покончить жизнь самоубийством. По данным канала, супруга артиста была не в Москве, поэтому она попросила спасателей и психолога приехать в их квартиру.

Заслуженный артист России и основатель проекта «Баян Микс» Сергей Войтенко рассказал, что незадолго до смерти Кунгуров показался ему грустным. Как отметил композитор, он и предположить не мог, что эфир, в котором они оба выступали, станет для исполнителя последним.