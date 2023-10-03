Стало известно, что делать при отсутствии отопления Россиянам посоветовали обращаться на горячую линию при отсутствии отопления

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Если после наступления холодов в квартире не работает отопление, в первую очередь следует исключить локальную причину недостатка тепла. Важно убедиться в отсутствии воздушной пробки и поломок домовой системы, пишет «Радио 1». Нужно уточнить у соседей, как обстоят дела с отоплением у них в квартире. Если с проблемой столкнулись жители всего дома, то им стоит обратиться на специальную горячую линию — там помогут установить причины.

Как уточняет издание, далее следует обратиться в управляющую компания. При этом жалобу можно подать не только при отсутствии отопления, но и при низкой температуре в помещение после его включения — она не должна опускаться ниже 18 градусов.

В управляющую компанию нужно направить акт, составленный в произвольной форме. В нем необходимо прописать температуру в помещении, а также потребовать перерасчет за коммунальные услуги, которые не были вовремя подключены. К акту и жалобе нужны показания двух свидетелей, которыми могут выступить соседи.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее рассказал, что отопление начнут включать в зданиях Москвы с 3 октября. По его словам, это будет сделано из-за понижения среднесуточной температуры воздуха.