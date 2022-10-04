Россиянам объяснили, что делать при опечатывании дверей квартир военкомами «Объясняем. рф» порекомендовал россиянам обращаться в полицию при опечатывании квартир военкомами

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Сотрудники военкомата не имеют права опечатывать квартиры россиян, сообщается на портале «Объясняем.рф». Там уточнили, что если это произошло, нужно обратиться в полицию.

Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры, — подчеркивается в сообщении.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что сотрудники военкоматов, разносящие повестки о мобилизации в Москве, начали клеить записки на двери квартир, в которые они не смогли попасть. В них содержится просьба связаться с военным комиссариатом. Жалобы на подобные действия в основном поступали от жителей Восточного округа Москвы.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о противоречивой работе военных комиссариатов в ходе мобилизации. Она отметила, что сотрудники военкоматов в некоторых случаях не следуют предписаниям Минобороны РФ. В качестве примера она привела случаи призыва в армию студентов-очников и отправки повесток людям, которые не подпадают под частичную мобилизацию по возрасту.