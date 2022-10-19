Стало известно, что делать получившей повестку женщине-медику «Объясняем.рф»: получившей повестку женщине-медику нужно прийти в военкомат для уточнений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При получении повестки женщиной-медиком ей необходимо явиться в военкомат для сверки данных, сообщили на правительственном портале «Объясняем.рф». Отмечается, что по указанию министра обороны России женщины по-прежнему не призываются в рамках мобилизации.

При этом [женщине-медику] нужно явиться в военкомат для проверки данных, — говорится на сайте.

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках проведения частичной мобилизации призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем. В ведомстве добавили, что это касается всех лиц женского пола вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и иных обстоятельств.

В то же время ранее стало известно, что после объявления частичной мобилизации медсестре из Североуральска Свердловской области пришла повестка в военкомат. По словам женщины, она недавно перенесла инсульт, а стаж ее работы по специальности составляет два года.

В пресс-службе областного военкомата объяснили, что документ пришел младшему медицинскому персоналу, поскольку военкомат проводит сверку со своей базой, чтобы «быть в курсе о состоянии и статусе человека». В военном комиссариате подчеркнули, что отправлять куда-либо получивших повестки не планируется.