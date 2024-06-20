Стало известно, что делал перед смертью сын Зайцева Егор Зайцев перед смертью много времени проводил в больницах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын модельера Вячеслава Зайцева, Егор Зайцев, перед смертью «не вылезал из больниц», рассказал источник MK.RU. Несмотря на это, мужчина даже из больничной палаты контролировал установку памятника отцу, передает Telegram-канал издания.

В последние месяцы Егор фактически не вылезал из больниц. Из-за этого он даже пропустил годовщину со дня смерти кутюрье. Но даже из больницы руководил процессом по созданию и установке памятника Вячеславу Михайловичу, — отметил собеседник.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, Егор Зайцев умер в возрасте 64 года, причиной смерти стали осложнения на фоне онкологии. Mash уточняет, что 13 февраля Егор Зайцев попал в больницу с коронавирусом, у него выявили анемию и сделали переливание крови, спустя время ему диагностировали онкологию в толстом отделе кишечника и образования в обоих легких и печени.

До этого стало известно, что французская певица Франсуаза Арди скончалась в возрасте 80 лет. Это подтвердил ее сын, музыкант Тома Дютрон, который оставил в соцсетях пост с подписью «Мама ушла» и ее фотографией. Известно, что многие годы певица боролась с лимфомой. В 2019 году у нее обнаружили новое онкологическое заболевание, а в марте 2024 года она рассказала, что больше никогда не сможет петь.