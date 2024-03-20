Стало известно, что делал Кологривый перед дебошем в ресторане «Подъем»: до дебоша в новосибирском баре Кологривый посетил городской зоопарк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый успел посетить городской зоопарк до того, как устроил дебош в новосибирском ресторане, пишет Telegram-канал «Подъем». В пресс-службе парка изданию рассказали, что на масленичных гуляньях артист вел себя прилично и «ласково», танцевал и фотографировался с гостями и сотрудниками.

Приглашали мы. На связи давно были с представителями Никиты и захотели пригласить его в зоопарк, так как он житель нашего города. Прошло все удачно. Он приехал с командой — со съемочной группой. Оказался приветлив. Погуляли по зоопарку, он со всеми нашими сотрудниками сфотографировался. Очень, так скажем, ласково относился. «Ласковые девушки, нежные», — так обращался, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, у парка не было никаких претензий к актеру, там его назвали замечательным человеком. В зоопарке отметили, что очень благодарны Кологривому за этот визит.

Ранее агент Кологривого подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ. Произошедшее, однако, засняли камеры наблюдения.