Стало известно, что чрезмерное потребление соли может вызвать зависимость

Учёные рекомендуют потреблять около 5 грамм соли каждый день, однако большинство людей превышают эту норму практически в два раза. При этом было доказано, что потребление нормы соли сверх допустимого значения приводит к стойкой зависимости от этого продукта. Об этом пишет Life 24.

Потребность человеческого организма в соли зависит от множества различных факторов: вес тела, количество ежедневных физических нагрузок, предпочитаемый рацион питания и др. При этом чрезмерное потребление соли может привести к диабету и онкологии, а также повышает риск заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Учёные выявили, что наибольшее количество соли люди потребляют из продуктов, содержащих «скрытую» соль. Она содержится в хлебе, печенье, колбасных изделиях, соусах и во многом другом. При этом добавление сахара в блюдо способно замаскировать его солёность на вкус, однако само содержание вещества останется тем же.

Ранее стало известно о полезных свойствах гималайской розовой соли. Она поддерживает баланс минералов и предотвращает скачки уровня сахара в крови.