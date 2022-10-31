Стало известно, что чемпиона мира по шахматам подключили к аппарату ИВЛ «Известия»: Карпова подключили к аппарату ИВЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

«Известия» сообщают, что чемпиона мира по шахматам, депутата Государственной думы от «Единой России» Анатолия Карпова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Собеседник издания уточнил, что врачи диагностировали гроссмейстеру отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, а также множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние.

По информации спикера газеты, состояние шахматиста осложняется хроническими заболеваниями.

Ранее бизнесмен Андрей Ковалев сообщил, что на чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова напали на выходе из Госдумы. В своем Telegram-канале он написал, что гроссмейстера госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже предприниматель уточнил, что врачи ввели Карпова в состояние искусственной комы. При этом дочь шахматиста Софья в разговоре с Mash рассказала о том, что ее отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал.

Позже в РЕН ТВ сообщили, что Карпова госпитализировали из-за того, что он «неудачно упал» на выходе из здания Госдумы. Собеседник телеканала уточнил, что депутата обнаружили без сознания. После его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.