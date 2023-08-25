Стало известно, что чаще всего туристы воруют из отелей «Известия»: туристы воруют из отелей халаты, зонты и игрушки для взрослых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чаще всего туристы воруют из российских гостиниц зонты, халаты и игрушки для взрослых, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли. По словам специалистов, ранее бывшие хитом тапочки в настоящее время не пользуются популярностью у воришек.

Тапочки стали оставлять — не берут с собой, а зонты «уходят» регулярно. По-прежнему фигурируют в полицейских расследованиях халаты. Также в «группу риска» попали вешалки. Беда гостиниц, расположенных рядом с аэропортами — хищение сантехники, — рассказал собеседник издания.

Кроме того, после отъезда постояльцев персонал отелей часто не может найти подставки и подносы для чайной станции, а также телевизионные пульты дистанционного управления. Туристы не стесняются забирать с собой игрушки для взрослых, которые отели передают клиентам во временное пользование за деньги.

Один из источников издания рассказал, что в его практике был случай, когда постоялец украл из номера отеля в Москве мини-холодильник и обогреватель.

Ранее генеральный директор турфирмы Сергей Ромашкин рассказал, что в бархатный сезон цены на пляжные направления снижаются довольно быстро. По его словам, стоимость туров на сентябрь упала на 25%. При этом самыми популярными направлениями у туристов по-прежнему остаются Краснодарский край и Крым.