Стало известно число жителей ДНР с российским паспортом

В Донецкой народной республике (ДНР) проживают 365 тысяч человек с российским паспортом, сообщила миграционная служба ДНР «Донецкому агентству новостей». Всего же российские паспорта с 2019 года в упрощённом порядке получили больше 720 тысяч жителей Донбасса.

На сегодняшний день выдано 365 тыс. паспортов гражданина Российской Федерации, — приводит агентство сообщение ведомства.

При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сегодня количество таких людей, которые стали гражданами России, оценивается более чем в 720 тысяч человек. Все они получили паспорта по упрощённой схеме.

Указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал в апреле 2019 года.

Ранее Путин внёс в Госдуму проект закона «О гражданстве РФ». Законопроект сокращает перечень требований для получения гражданства РФ, в том числе для граждан бывших советских республик, их детей, родственников и жителей территории СССР или Российской империи. Кроме того, упрощается получение российского паспорта для участников госпрограммы по содействию добровольному переселению соотечественников и для семей с ребёнком (мера направлена на противодействие фиктивным бракам).