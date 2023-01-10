Стало известно число россиян, желающих работать в международных компаниях «Зарплаты.ру»: число желающих работать в мировых компаниях россиян сократилось в четыре раза

Фото: Allie Goulding/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число россиян, желающих работать в международных компаниях, сократилось в сравнении с прошлым годом в четыре раза. Теперь в подобных местах хотят трудиться лишь 5% граждан РФ. При этом интерес к трудоустройству в отечественных фирмах растет. Такие данные исследовательского центра «Зарплаты.ру» представило РИА Новости.

Если год назад в международных компаниях хотели работать 21% россиян, то сейчас их доля упала до 5%, тогда как число желающих поступить в крупную российскую компанию выросло с 38% до 53%. Также сократилось число желающих открыть свой бизнес: с 19% до 16%, — говорится в исследовании.

Наиболее привлекательной для россиян в начале 2023 года представляется отрасль IT — так считают 18%. Также граждан привлекают сферы финансов и продаж — обе по 10%.

При выборе идеальной работы респонденты сообщали, что в первую очередь смотрят на уровень заработной платы (69%) и стабильность компании (18%). Также для граждан важны адекватность руководства (72%), возможность поддерживать баланс работы и личной жизни (52%), удобное расположение места работы (48%), гибкий график (36%) и профессионализм сослуживцев (33%).

В рамках социального пакета россияне больше всего ценят возможность официального трудоустройства (36%), белую зарплату (27%), возможность удаленной работы (22%). Меньше всего интерес вызывает ДМС (11%).

Ранее опрос сервиса SuperJob показал, что среди россиян самыми суеверными работниками оказались продавцы-консультанты, медсестры, менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие. Согласно исследованию, только 27% опрошенных считают себя суеверными, в то время как 52% респондентов отрицают у себя это качество.

В свою очередь опрос службы исследований HeadHunter об итогах минувшего года показал, что в 2022 году 33% российских компаний сообщили о сокращении штата сотрудников. Отмечается, что чаще других уменьшали штат крупные компании.