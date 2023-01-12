Стало известно число россиян, регулярно читающих бумажную прессу ВЦИОМ: газеты и журналы в бумажном виде регулярно читают 14% россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14% россиян регулярно читают бумажную прессу, еще 21% сообщили, что читали их ранее, но перестали, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню российской печати. В то же время для граждан старше 60 лет, жителей села и активных телезрителей бумажная пресса остается важным источником информации: ее читают 26% пожилых людей, 20% жителей села и 33% телезрителей.

В рейтинге газет, которые регулярно читают россияне, первое место занимает местная или районная газета (30%). В числе других газет, которые называли читающие россияне, значится «Комсомольская правда» (12%) и «Аргументы и факты» (10%). Максимальная доля читающих газеты и журналы отмечается в Уральском федеральном округе (20%).

63% россиян отметили, что не читали бумажную прессу ранее и не читают сейчас, однако это не означает, что в этой группе нет тех, кто читает периодические издания в электронных форматах. 29% россиян заявили, что перестали читать газеты из-за их замещения электронным форматом, еще 18% пожаловались на рост стоимости газет и журналов. Между тем 20% аудитории, не читающей регулярно «бумажных» газет и журналов, заявили, что предпочли бы ознакомиться с интересной статьей именно в традиционном формате.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Интернет стал главным источником информации в России, обогнав телевидение. Тогда стало известно, что новостными и аналитическими сайтами как главным источником информации в России пользуются порядка 23% опрошенных. Ещё 20% респондентов для этих целей заходят в социальные сети, телевидение в качестве основного источника назвали 38%.

Также известно, что лишь 6% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет смотрят телевизор. При этом поклонниками телевидения оказалась возрастная группа от 60 и старше (67%). Главным аутсайдером стали газеты, которые, как сообщалось, читают всего 2% опрошенных всех возрастных групп.