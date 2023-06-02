Названо число россиян, недовольных работой Путина ФОМ: 10% россиян недовольны работой Путина на посту президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый десятый россиянин недоволен работой Владимира Путина на посту президента России, об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». Положительно оценивают работу главы государства 79% респондентов, остальные затруднились с ответом.

О доверии президенту заявили 77% участников исследования. Недоверие российскому лидеру выразили 14%, затруднились с ответом 10%.

Опрос проводился 26–28 мая. В нем принимали участие 1,5 тысячи жителей 104 населенный пунктов в 53 субъектах России в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность составляет не более 3,6%.

В конце марта положительно оценивали работу Путина 82% россиян, противоположное мнение высказали 9%. При этом о своем доверии главе государства заявили 80% респондентов, 12% сказали, что скорее не доверяют президенту и 8% затруднились с ответом.

В феврале уровень доверия Путину составлял 79,1%, по данным ВЦИОМа. Положительно его работу оценивали 76% россиян. Деятельность правительства одобряют 50,5% опрошенных, а работу главы кабмина Михаила Мишустина — 52,8% респондентов.