Стало известно число пропавших без вести в результате теракта в «Крокусе» Baza: после теракта в «Крокусе» пропавшими без вести числятся 95 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Telegram-канал Baza сообщает, что пропавшими без вести после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», по предварительным данным, числятся 95 человек. Канал уточняет, что списки составлены оперативными службами на основании обращений граждан, которые не могут выйти на связь с родственниками, чьих имен нет в списках погибших и пострадавших.

По данным канала, некоторые из этих людей могут быть среди погибших, тела которых пока не опознаны. Также, отмечает канал, есть вероятность, что часть из пропавших без вести жива и по каким-то причинам не выходит на связь с родными.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о смерти еще одного пострадавшего во время теракта, который находился в больнице в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, число жертв атаки террористов увеличилось до 140.

Шестеро подростков, которые работали в гардеробе «Крокус Сити Холла» в день теракта, после приема в Госдуме рассказали, как спасали зрителей. Александр Журик выводил по лабиринтам служебных ходов последние очереди бежавших с места теракта, когда здание уже заполнялось дымом. Его напарник в итоге оказался в стационаре с отравлением угарным газом.