Названо число привитых от клещевого энцефалита россиян Прививки от клещевого энцефалита получили около 1,4 млн россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России привили против клещевого энцефалита около 1,4 млн человек, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, количество граждан, обратившихся в медицинские учреждения из-за укусов клещей, уменьшилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом, составив около 3,9 тысячи человек.

Заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом на данный момент не выявлены. Самое большое количество случаев обращений зарегистрировано в таких регионах, как Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Калининградская область, Липецкая область, Псковская область, Республика Крым, ДНР и город Санкт-Петербург.

В России в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,8 млн человек от клещевого вирусного энцефалита. Для профилактики проведены обработки территорий площадью более 10,5 тысячи гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Роспотребнадзор рекомендует при нахождении на природе использовать репелленты и надежно закрывать тело одеждой для предотвращения укусов клещей. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться к врачу.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что в России на рынке препаратов для животных появляется большое количество фальшивых таблеток от клещей. По его словам, из-за санкций в отношении России «спекулянты и мошенники потирают руки».