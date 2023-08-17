Стало известно число оставшихся в России магазинов Uniqlo СТЦ: в России осталось около 10 магазинов Uniqlo

Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/Global Look Press

В России осталось около 10 магазинов японского бренда одежды Uniqlo, все они закрыты, заявил РИА Новости президент Союза торговых центров Булат Шакиров. При этом, по его словам, арендодатели уже предлагают занимаемые помещения отечественным и турецким брендам.

До марта 2022 года на территории РФ работали 50 магазинов Uniqlo. <..> На январь 2023 года их осталось 27, и все они были закрыты. Сейчас, по нашим данным, осталось около 10 магазинов, — сказал Шакиров.

Он отметил, что японская компания исправно платит за все используемые объекты, однако многие арендодатели не могут ждать возобновления работы магазинов сети. По словам источника на рынке, много помещений бренда перешли сети Just Clothes, принадлежащей Lady & Gentleman, часть также отошла «Снежной королеве», Melon Fashion Group, Gloria Jeans и Lime.

Ранее сообщалось, что Uniqlo намерена закрыть большинство своих крупных магазинов в России. Решение было принято на фоне 10 млрд рублей убытков по итогам 2022 года. Об окончательном уходе из России ретейлер не объявил. Планировалось, что большую часть освобожденных помещений займет российская сеть Gloria Jeans. Сеть уже арендовала площади Uniqlo на Новом Арбате в Москве и в Доме мод в Санкт-Петербурге.

До этого консультанты подсчитали, что иностранные бренды, которые остановили бизнес в России с начала СВО, потеряли примерно $2 млрд. С определенными трудностями столкнулись компании, которые не объявили об уходе, но чьи магазины в России остаются закрытыми более года, например Uniqlo.