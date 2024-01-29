Стало известно число фигурантов в деле упавшего в Афганистане самолета В уголовном деле упавшего в Афганистане самолета пока нет фигурантов

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В уголовном деле по факту жесткой посадки Falcon 10 в Афганистане, в результате которого погибли два пассажира, пока нет фигурантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Следствие проводит разбирательство и изучает изъятые документы.

В настоящее время фигурантов в уголовном деле нет, следствие изучает изъятые документы фирмы, — заявил собеседник агентства.

Ранее «Известия» со ссылкой на Минтранс сообщили, что пилотам рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву аннулировали пилотские свидетельства за подделку документов о прохождении подготовки для управления Falcon 10 в США. Было установлено, что на самом деле они не проходили подготовку. Сведения подтвердили в в американском авиационном учебном центре Flight Safety International.

Самолет Flacon 10 рухнул в горах Афганистана вечером 20 января. Борт транспортировал в Москву супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки. У нее начался сепсис и отказ внутренних органов. Супруг женщины заказал частный самолет и двух медработников. При крушении воздушного судна мужчина и его больная супруга погибли, два летчика и два медика выжили.