Стало известно число безработных в России Минтруд: в России на 25 мая зарегистрировано около 673 тысячи безработных

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В России в центрах занятости страны по состоянию на 25 мая зарегистрировано около 673 тысяч безработных, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, которые приводит ТАСС, ситуация на рынке труда стабильна. Он добавил, что правительство предусмотрело меры для поддержки граждан, которые потеряли работу после 1 марта.

У нас ситуация на рынке труда является стабильной, в центрах занятости у нас порядка 673 тысяч граждан безработных, которые зарегистрированы на текущую дату, при этом в базе вакансий на портале «Работа России» у нас на сегодняшний день есть порядка 2 млн вакансий, — сказал он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта в России зафиксировали рост числа безработных на четыре тысячи человек. Она отметила, что ситуация на рынке труда постепенно меняется. По ее словам, общее число зарегистрированных в стране безработных выросло с 681 тысячи на 25 апреля до 690,5 тысяч 5 мая.

В марте свыше 200 компаний заявили о приостановке работы в России на фоне ситуации на Украине. В их числе оказались такие фирмы, как Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple и другие. Рекрутёр Ильгиз Валинуров предсказал, что безработица вырастет в отраслях логистики, HR и страхования. Власти Москвы следом утвердили программу поддержки работников иностранных компаний, находящихся под риском увольнения. Из федерального бюджета на реализацию проекта решили выделить 3,36 млрд рублей. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, из-за ухода или приостановки деятельности ряда зарубежных предприятий работы в столице могут лишиться более 200 тысяч сотрудников иностранных компаний.