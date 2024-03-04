Стало известно, чем заменить белый хлеб в рационе с пользой Диетолог Гинзбург: белый хлеб в рационе лучше заменить на грубый

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Белый хлеб в рационе лучше заменить на грубые сорта, заявил в эфире радио Sputnik врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Он пояснил, что в ржаном, цельнозерновом, многозлаковом хлебе больше пищевых волокон, а следовательно, гликемический индекс такого продукта ниже. По словам эксперта, также можно выбрать серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта и хлеб с отрубями.

Врачи и специалисты в области здорового питания рекомендуют белый хлеб заменять хлебом грубым, ржаным, цельнозерновым, многозлаковым. То есть такими сортами, в которых пищевых волокон больше. Хорошей альтернативой является серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей. Такой хлеб медленнее усваивается, его гликемический индекс ниже, — сказал Гинзбург.

Он также посоветовал избегать сочетаний белого хлеба с сахаром, маслом, маргарином и спредами.

Ранее диетолог Людмила Денисенко заявила, что йогурты, творожки с наполнителями, соки и обезжиренные продукты могут помешать процессу похудения. Специалист уточнила, что в йогуртах на самом деле содержится большое количество сахара и вредные добавки — ароматизаторы и красители.

Денисенко добавила, что худеющим стоит отказаться от сладких мюсли, каш быстрого приготовления, протеиновых батончиков и продуктов без глютена. Последние на самом деле не относятся к здоровым и диетическим, как стало принято считать в последнее время, и нужны только для людей, страдающих от непереносимости глютена, указала она.