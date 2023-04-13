Косметолог рассказал, чем весеннее солнце опасно для человека Косметолог Бондарь предупредила об опасности ультрафиолета для кожи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ультрафиолет в любых количествах оказывает негативное влияние на кожу человека, предупредила косметолог Яна Бондарь. Специалист рассказала «Невским Новостям», что из-за этого весеннее солнце, несмотря на его способность синтезировать витамин D3, может быть опасно, так как провоцирует появление морщин, злокачественных заболеваний и пигментации. Бондарь рекомендует наносить солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

Дело в том, что ультрафиолет в любых количествах негативно влияет на кожу. Ускоряет старение, провоцирует появление пигментации, образование злокачественных заболеваний кожи, — отметила косметолог.

Член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов в свою очередь предупредил, что ультрафиолет весной не менее активен, чем летом. По его словам, глаза могут болезненно отреагировать на воздействие солнечных лучей. Врач уточнил, что могут развиться такие заболевания, как катаракта и возрастная макулярная дегенерация. Он посоветовал носить солнцезащитные очки с сертифицированными линзами, головные уборы, чтобы не получить солнечный удар, и не пребывать под прямыми лучами больше 20 минут.

Врач-дерматолог Ангелина Тону ранее предупредила о необходимости использовать солнцезащитные средства с ультрафиолетовым фактором даже в прохладную погоду. По ее словам, обгореть можно и при наличии снега и холода в случае, если в этот день солнечно.