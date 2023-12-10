Стало известно, чем свадьба опасна для здоровья Journal of the American Heart Association: брак повышает кровяное давление

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Брак может быть связан с повышением кровяного давления, что влечет за собой увеличение риска развития гипертонии, пишет журнал Journal of the American Heart Association со ссылкой на исследование ученых из Университета Западной Вирджинии. Это состояние, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения инсульта.

Ученые проанализировали данные об артериальном давлении у 1086 семейных пар из Великобритании, 3989 из США, 6514 из Китая и 22 389 из Индии. Исследование выявило, что вероятность увеличения артериального давления у женатых или замужних людей была на 9% выше. Этот эффект был особенно заметен у тех, кто вступал в брак с партнером, у которого уже было выявлено повышенное давление до свадьбы.

Авторы исследования отметили, что полученные результаты подчеркивают значение использования совместных подходов к диагностике и лечению высокого кровяного давления. Это включает участие в совместных программах, а не индивидуальное лечение каждого члена пары.

Если у вашего партнера выявлена гипертония, у вас тоже есть повышенный риск этого состояния. Изменения в образе жизни, такие как увеличение физической активности, снижение стресса или здоровое питание, могут помочь снизить давление. Однако сделать это самостоятельно сложно, поэтому важно, чтобы оба партнера вместе придерживались здорового образа жизни, — отметили авторы исследования.

Онколог-химиотерапевт Марина Шорина ранее рассказала, что непривычные ощущения в организме на протяжении нескольких недель и более могут говорить о начале развития рака. По словам врача, например, заболевание легких может проявиться болью в груди, тяжелым кашлем и кровохарканьем.