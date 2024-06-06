Стало известно, чем Путин угощал президента Боливии Путин и президент Боливии Арсе позавтракали щи с перепелкой и салатом с крабом

Фото: Сергей Семенов/Росконгресс

Президент РФ Владимир Путин и президент многонационального государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора (слева) во время встречи

Президент России Владимир Путин и его боливийский коллега Луис Арсе провели переговоры в расширенном составе за рабочим завтраком, сообщил ТАСС. Отмечается, что среди блюд в меню были представлены щи из щавеля с перепелкой и салат из камчатского краба с томатами.

Отмечается, что помимо этого главы государств могли попробовать лазанью из ягненка с баклажаном, угольную треску с пюре из зеленого горошка и стейк из говядины. Помимо этого, на десерт предлагались ягодный суп с земляникой и пломбиром и шербет из черной смородины. Также президентам были предложены российские вина: красное «Усадьба Дивноморское. Каберне Совиньон» урожая 2020 года и белое «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2022 года.

Ранее глава нацслужбы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес сообщил, что страна может начать экспортировать мясо ламы в Россию. По его словам, на прошедшей встрече с делегацией из России стороны договорились подать запрос об экспорте мяса. Он отметил, что поголовья лам в Боливии достаточно как для собственного рынка, так и для удовлетворения спроса в других странах.

При этом депутат от партии «Новые люди» Георгий Акрапов отметил, что лама занесена в Международную Красную книгу, поэтому появление ее мяса на полках российских магазинов может вызвать неоднозначную реакцию у граждан РФ. Он призвал Минсельхоз оценить возможные негативные последствия ввоза мяса лам и поручить Россельхознадзору отказать в экспорте в Россию.