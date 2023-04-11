Стало известно, чем полезен отказ от соли Нутрициолог Панова назвала снижение риска развития рака желудка последствием отказа от соли

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Отказ от соли может снизить риски развития рака желудка, рассказала нутрициолог Ольга Панова. Она рассказала «Москве 24», что раковые клетки могут возникнуть из-за большого количества натрия, который содержится в соли. Кроме того, отказ от соли полезен для избавления от отеков, которые образуются из-за задержавшейся в организме воды, и снижения веса.

Также мы снизим риск развития рака желудка. Доказано, что клетки при большом количестве натрия начинают быстрее делиться. Особенно это касается желудка. Из-за этого возникают раковые клетки, — пояснила специалист.

По словам нутрициолога, суточная норма соли для здорового человека не должна превышать пяти граммов в день. Панова предупредила, что часть получаемой добавки в организм можно проконтролировать, но часть попадает при употреблении уже готовой еды или некоторых продуктов. Специалист призвала обращать внимание на состав при походе в магазин. В качестве альтернативы можно использовать приправы или соль с пониженным содержанием натрия.

Врач-диетолог Светлана Павличенко ранее объяснила, что пищевые добавки в составе продукта маркируются буквой Е и могут быть натурального происхождения. По словам врача, все пищевые добавки в целом безопасны, их качество постоянно проверяется и регламентируется.