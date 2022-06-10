Стало известно, чем опасны заеды в уголках рта Врач Малиновская: через хронические заеды в уголках рта может проникнуть инфекция

Фото: Shutterstock

Заеды – воспаление и трещины в уголках рта

Через заеды в уголках рта, если они долго не проходят, может проникнуть инфекция, предупредила врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская. В разговоре с Lenta.ru она также перечислила причины, по которым возникают эти трещинки.

Так, например, заеды — частое явление при железодефицитной анемии, диабете второго типа, дефицитах витаминов А и витаминов группы В. Ещё одна популярная причина, на фоне которой появляется ангулит — стресс. Любое из этих состояний может ослаблять иммунитет, делая организм более восприимчивым к инфекциям, - сказала Малиновская.

Он посоветовала не маскировать их с помощью косметики, а пройти обследование и узнать причину поражения слизистой. В этом поможет терапевт, педиатр, дерматолог или стоматолог.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с NEWS.ru ранее рассказала о последствиях для кожи лица при использовании косметики, у которой истёк срок годности. По её словам, в этом случае возможны высыпания и аллергические реакции.

Несмотря на это, серьёзных последствий для кожи не будет и длительного курса лечения не потребуется. Эксперт добавила, что при нанесении такой косметики чаще всего она просто не будет активно действовать, потому что ингредиенты теряют свою силу.