Стало известно, чем опасны отношения с «опекающими» мужчинами Психолог Данилова: «опекающим» мужчинам свойственны гиперконтроль и слежка

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«Опекающим» мужчинам свойственны гиперконтроль, слежка за возлюбленной, они могут «выносить мозги», рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» аналитический психолог Анна Данилова. По ее словам, такие мужчины «застряли в материнском комплексе», они могут «воспитывать» партнера.

Мужчины, у которых женская структура внутренняя, они больше матери, чем отцы. Это воспитание. Опекающий мужчина может впоследствии оказаться именно абьюзером. Мужчина, который следит, контролирует, говорит надеть шапку и так далее, — сказала эксперт.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович заявил, что больше всего женщины ценят в мужчинах такое качество, как щедрость. При этом он уточнил, что речь не обязательно идет о финансовой стороне. По мнению Федоровича, это понятие включает все, что партнер готов сделать ради любимой.

В свою очередь семейный психолог Роман Бобоедов поделился мнением, что мужчинам больше всего нравятся женщины с прямой осанкой, длинными ногами, пухлыми губами, пропорциональными широкими бедрами и «пышной грудью». Он отметил, что также привлекает гибкая и тонкая шея. Все это считается эстетичным, но по факту является показателем эффективности биологической единицы, утверждает специалист.