Стало известно, чем нельзя кормить уличных птиц Технолог Андреанова: диких птиц нельзя кормить пшеном, овсянкой и свежим хлебом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уличных птиц нельзя кормить свежим хлебом, пшеном или овсяными хлопьями, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова. Она отметила, что пшено быстро окисляется после шлифовки проса, что крайне вредно для пищеварения пернатых.

Уличных птиц нельзя кормить свежим хлебом, пшеном или овсяными хлопьями. Пшено быстро окисляется после шлифовки проса, что крайне неблаготворно влияет на пищеварение у птиц. Хлопья разбухают в желудках, что тоже нежелательно. Свежий хлеб, а особенно ржаной, вызывает у уток, голубей, ворон и других птиц процессы брожения, в результате чего они могут погибнуть, — добавила Андреанова.

По ее словам, для птиц подойдет высушенный пшеничный хлеб. Собеседница подчеркнула, что лучшим кормом для уличных птиц является зерно. Эксперт добавила, что пернатые, особенно зимой, любят неочищенные, нежареные и несоленые семена подсолнечника.

Ранее профессор Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд сообщил, что купаться в прудах, где плавают утки или другие птицы, опасно из-за риска заражения паразитным заболеванием церкариозом. Он рассказал, что инфекция проявляется зудом и крапивницей в местах проникновения гельминтов.

По словам врача, также следует избегать купания рядом с животноводческими фермами или частными хозпостройками. Вода в таких водоемах чаще всего заражена. Опасность представляют и водные объекты с заросшими берегами и цветущей водой: в жаркую погоду там легко размножаются возбудители энтеровирусных инфекций, полиомиелита, дизентерии, сальмонеллёза, вирусного гепатита А и других заболеваний.