Стало известно, чем накормили Мишустина в Екатеринбурге

Премьер-министра России Михаила Мишустина и его коллег из правительства во время ужина в Екатеринбурге накормили пельменями и блюдами из камчатского краба и муксуна, рассказал РИА Новости шеф-повар ресторана Михаил Ковалёв. Визит состоялся во время выставки «Иннопром».

В столице Урала главу кабмина сопровождали министр финансов Антон Силуанов, руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам кулинара, визит в ресторан заранее не был запланирован.

Они приехали к нам в ресторан, дружно, весело поужинали. Никаких особенностей не было. Внутри, конечно, был небольшой мандраж, потому что ты понимаешь, что ты не работаешь в том формате, что обычно. Но все те же самые операции производились, что и обычно, — отметил Ковалёв.

Эксперт подчеркнул, что во время визита Мишустина в других залах ужинали гости, которые также готовили свои экспозиции для выставки «Иннопром». Повар добавил, что главным образом в ресторане подают характерные для Урала продукты, приготовленные по местным рецептам.

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил международную промышленную выставку «Иннопром-2021». Его визит создал огромную очередь на входе. Выставка должна была открыться в полдень. К этому времени собрались местные и зарубежные гости. Однако в павильоны «Екатеринбург-ЭКСПО» их начали впускать не сразу, что привело к большому скоплению людей. По словам очевидцев, посетителей держали у входа, пока премьер осматривал выставку.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила Мишустина поддержать проект постановления ведомства о запрете массовых мероприятий. Она отметила, что в последнее время в ряде субъектов проводятся такие мероприятия, несмотря на наличие чётко определённых критериев в рекомендациях Роспотребнадзора.