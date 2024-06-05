Стало известно, чем кормят гостей ПМЭФ-2024 Участникам ПМЭФ-2024 предлагают уху из форели и каре ягненка

Гостям Петербургского международного экономического форума предлагают на обед разнообразное меню, состоящие из рыбных и мясных блюд, сообщает корреспондент NEWS.ru. Так в один из комплексный обедов входит уха из форели, каре ягненка и филе морского карася. Также есть и сеты для вегетарианцев. Им предлагают отведать суп-пюре из тыквы, стейк из баклажана и картофель с жаренными вешенками.

Также сообщается, что гостям мероприятия предлагают кубанский борщ за 900 рублей и ростбиф из кубанского бычка за 2000 рублей. Кроме этого в меню есть уха из черноморской рыбы за 1100 рублей и сэндвич с адлерским лососем.

Ранее сообщалось, что классические сеты обедов на ПМЭФ-2024 подорожали на 8% по сравнению с прошлым годом. В этом году комплексный обед обойдется в 4900 рублей.

На форуме есть и гигантский стенд в виде панно, созданного из тысяч живых роз. На нем изображена семья с маленькой девочкой, срывающая кукурузу со стебля. Стену из живых цветов изготовили по заказу компании «Уралкалий». Для ее создания использовали розы разных цветов.

Также появилось видео, на котором робот «Жека» встречает гостей на «Экспофоруме», где стартовал ПМЭФ. Андроид сконструирован в облике человека, одетого в рубашку и рабочий комбинезон с инструментами на поясе.