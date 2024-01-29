Стало известно, чем кормили Путина и Лукашенко на Госсовете Путина и Лукашенко кормили лавандовым мороженым после заседания Госсовета

Фото: Вячеслав Прокофьев, ТАСС/Kremlin.ru

Участников заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, которое прошло в Санкт-Петербурге, по окончании совещания пригласили на рабочий обед с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В меню, в частности, вошли грибная солянка с картофельными пончиками и десерт с лавандовым мороженым, передает Telegram-канал телеканала «Звезда».

В списке блюд также присутствовала маринованная форель в бруснике со сметаной, морской гребешок с цветной капустой, говяжий антрекот с овощами гриль и угольная треска с пюре из горошка. На десерт гостям также предложили облепиховый шербет с апельсином.

Накануне Путин и Лукашенко посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс «СКА Арена» в Санкт-Петербурге, который считается самым большим в мире стадионом для хоккея. Главы государств получили в подарок два именных хоккейных свитера местного клуба СКА. Российский лидер остался доволен увиденным комплексом. По его словам, сооружение действительно выглядит как дворец. Путин уверен, что болельщики будут стремиться прийти на стадион, поскольку он снабжен всем необходимым.