Стало известно, чего не хватает Фургалу и Сафронову в «Лефортово»

https://static.news.ru/photo/68da47e8-c61b-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что в СИЗО «Лефортово» страдает от аллергии. Арестованный по обвинению в организации убийств политик связал появление аллергии с ношением перчаток.

Фургал опасается, что у него может случиться анафилактический шок. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в ОНК Москвы. Губернатор находится на карантине, поэтому содержится в камере один. Передач он пока не получал.

Телевизор в камере не работает из-за отсутствия антенны. Фургал рассказал, что получил газеты за 9 июля и читает книги, — отметил собеседник RT.

Также пока не может смотреть телевизор в камере «Лефортово» и арестованный по обвинению в госизмене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов. Пока он ждёт телевизионную антенну от родственников.

Сафронов рассказал, что занимается спортом, делает 250–300 приседаний в день, питанием доволен, получил передачу от родственников, — уточнили в ОНК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стал главной ошибкой Кремля. Об этом, комментируя происходящие в регионе акции протеста, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он пояснил, что протесты в Хабаровске не прекратятся до тех пор, пока арестованного губернатора не вернут на его пост.