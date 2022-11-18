Стало известно, чего больше всего боятся россияне ВЦИОМ: россияне больше всего боятся обострения конфликта с другими странами

Фото: Number 9 Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россияне больше всего боятся обострения конфликта с другими странами, роста социальной напряженности и снижения доходов, сообщил генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, передает РИА Новости. Начало военных действий с другими государствами он назвал главным страхом граждан РФ. Такие результаты показал опрос 1600 россиян старше 18 лет.

На сегодняшний день мы видим — на первом месте существует страх обострения конфликта между Россией и другими странами, начала военных действий. Этот страх находится на первом месте, безусловно, — заявил Абрамов.

На втором месте стоит страх роста социальной несправедливости, неравенства между людьми, третье место занимает страх снижения доходов. Абрамов также сообщил, что в момент пандемии в 2020–2021 годах индекс оценки экономического положения в стране показал провал, но в 2022 году ситуация выровнялась.

Индекс социального самочувствия россиян гендиректор ВЦИОМа оценил как достаточно хороший, но отметил, что люди с тревогой смотрят в будущее.

Ранее Telegram-канал «Ротонда» сообщил со ссылкой на одного из своих подписчиков, что ВЦИОМ исследует отношение россиян к возможности применения Россией ядерного оружия. Кроме того, по утверждениям источника, социологи выясняют мнение россиян о мобилизации, ходе спецоперации и отношение к украинцам.