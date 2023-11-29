Стало известно, часто ли бьют мужчин в российских семьях Консорциум женских НПО: 16% избитых мужчин пострадали в семье

Среди российских мужчин, которым нанесли тяжкий вред здоровью, 16% пострадали от рук партнерши или родственника, подсчитал Консорциум женских НПО по данным судов с 2011 по 2022 год. Для сравнения, женщин избивали именно в семье в 43% случаев от всех нападений.

Как следует из анализа судебных решений, 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, объяснили это самозащитой. В 43% таких случаев суд признавал поведение потерпевшего противоправным и в 16 % — аморальным. Консорциум также обратил внимание, что при рассмотрении дела в особом порядке женщины реже заявляют, что защищались.

Система правосудия экономит свое время на обвиняемых женщинах, не принимая во внимание и не оценивая тот факт, что они защищались от насилия со стороны потерпевшего. Этот вывод не был основной целью нашего исследования, но стал его важным результатом, — прокомментировала это наблюдение адвокат Мари Давтян.

Правозащитники выразили опасения, что в связи с идущей на Украине военной операцией и потенциальным ростом числа людей с ПТСР домашнего насилия в стране станет больше. Они отметили, что из-за проблем с законодательной базой и стигматизации жертв в обществе о многих случаях неизвестно.

Ранее жительница Гатчинского района Ленинградской области убила мужа и едва не расправилась с 15-летним сыном. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Родственники убитого считают, что причиной произошедшего стало осеннее обострение.