Стало известно, был ли исправен протаранивший толпу петербуржцев автобус ТАСС: сбивший петербуржцев автобус прошел осмотр и был исправен перед рейсом

Фото: t.me/procspb

Выехавший на тротуар и протаранивший толпу пешеходов в Санкт-Петербурге автобус прошел осмотр и был исправен перед рейсом, сообщили ТАСС в комитете по транспорту города. Там уточнили, что водитель также успешно прошел медосмотр перед тем, как сесть за руль.

По предварительной информации от перевозчика, у водителя шесть лет стажа вождения, нареканий к его работе у перевозчика не было, предрейсовый медосмотр прошел успешно. Автобус прошел осмотр, был исправен, — говорится в сообщении.

Как стало известно агентству, в настоящий момент идут следственные действия. Будут изъяты видеозаписи, в том числе записи с камер внутри кабины водителя, отметили в комитете.

Об аварии стало известно вечером 24 января. Автобус № 152 вылетел на тротуар на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе города. Сообщалось, что транспорт перевернулся и сотрудникам МЧС пришлось вызывать два крана, чтобы поставить его на колеса. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент ДТП.

Спасатели извлекли из-под автобуса двух мужчин, их придавило. Также к медикам обратились еще несколько петербуржцев, которые в момент аварии находились в салоне. Отмечается, что четверо из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего автобус перевозил 15 человек.