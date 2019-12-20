https://static.news.ru/photo/c7a5b414-249b-11ea-ac10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Огромный баннер с изображением Иосифа Сталина появился в городе Балахне Нижегородской области. Рисунок разместили на стене одного из зданий к 140-летию генералиссимуса СССР.

Дизайнеры решили изобразить вождя в образе человекоподобного робота Терминатора — с автоматом в руках и в узнаваемых чёрных очках. На плакате две надписи — «75 лет великой Победы» и знаменитая цитата из фильма: «I’ll be back» («Я вернусь»).

Впрочем, такое совмещение разных реальностей понравилось далеко не всем. В интернете разгорелись споры — как традиционные о личности и роли политика в жизни страны, так и о самом баннере: некоторые сочли его спорным.

Ранее изображение Сталина появилось на стенах московских домов. Снимок с проекцией опубликовал один из Telegram-каналов. Однако, как писал NEWS.ru, в столичном департаменте СМИ и рекламы такую инициативу назвали незаконной и призвали не связывать её с разновидностью уличного искусства.