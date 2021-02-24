«Стали выпадать клочьями»: англичанка начала лысеть из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/4ff8680a-76a0-11eb-9be4-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Жительница английского города Тотнес в графстве Девоншир Эбби Рид лишилась волос из-за коронавируса.

Женщина заразилась в марте 2020 года после того, как у двух её дочерей выявили COVID-19. При этом она, в отличие от детей, не испытывала частые симптомы болезни — у неё не было кашля, повышенной утомляемости и проблем с дыханием.

Однако спустя несколько недель одна из дочерей увидела несколько залысин на голове у матери.

Волосы стали выпадать клочьями. Я ужасно расстраивалась и чувствовала себя очень подавленной. Я казалась себе непривлекательной, — поделилась 45-летняя англичанка.

Рид не знала о таких последствиях перенесённой болезни и решила найти ответы в Интернете. В одной из статей она узнала, что 22% женщин, заразившихся коронавирусом, сталкиваются с выпадением волос.

У меня не произошло полного облысения. Я отделалась двумя залысинами, — отметила она.

Врач рекомендовал женщине втирать в места выпадения волос мазь на основе кортикостероидов, которые используют для лечения кожных сыпей и дерматита. Препарат помог Рид, которая заметила улучшения через полгода. На время лечения она также убрала из рациона хлеб и молочные продукты, передаёт Devon Live.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-дерматолог Инна Петросова заявила, что выпадение волос на фоне коронавируса происходит из-за высокой интоксикации и различных метаболических нарушений. По её словам, такое происходит во время любых инфекций, которые сопровождаются высокой температурой.