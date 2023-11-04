Стали известны условия содержания блогера Шабутдинова в СИЗО ОНК: Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов находится в московском СИЗО-7 и на условия содержания не жалуется, рассказал ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, посетивший задержанного в изоляторе. По словам правозащитника, которые приводит ТАСС, у Шабутдинова в камере есть телевизор и холодильник, он находится в удовлетворительном психологическом состоянии и проводит время за чтением Ремарка.

В настоящее время Шабутдинов находится в четырехместной камере, где есть телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Жалоб на условия содержания в СИЗО нет. Однако, как он говорит, до суда, где ему была избрана мера пресечения, он содержался в изоляторе временного содержания, где ночью было холодно, а сотрудники ИВС отказали ему в выдаче куртки, — сообщил Мельников.

По его словам, на вопрос о морально-психологическом состоянии Шабутдинов ответил: «Держусь». Правозащитники рассказали ему, как и куда обращаться за помощью, как получать и отправлять письма, а также делать заказы во ФСИН-магазине.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Его обвиняют в восьми эпизодах мошенничества. Бывшие ученики «Like центра», который основал блогер, подали иски из-за незаконных отказов в возврате денег за обучение. Они требуют вернуть 11 млн рублей за некачественные бизнес-курсы. Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Блогера отказались отпускать под залог, поскольку у него есть гражданство Сент-Люсии, действующий «шенген» и открытая виза Соединенных Штатов.