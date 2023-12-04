Использование мобильных телефонов в школах могут запретить уже в январе 2024 года, сообщают «Известия» со ссылкой на поправки, внесенные депутатами Госдумы ко второму чтению законопроекта. Так, парламентарии предлагают не дожидаться нового учебного года, а применить положения документа сразу после его вступления в силу.