Стали известны сроки Всероссийской переписи населения

Правительство России определило сроки переписи населения. Она пройдёт с 1 по 31 октября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Уточняется, что в указанный период будет проводиться основной этап переписи, а на отдалённых и труднодоступных территориях она пройдёт с 1 июля по 20 декабря.

Предварительные итоги будут обнародованы Росстатом в апреле 2022 года, а окончательные — в четвёртом квартале.

Перепись пройдёт в многоканальном формате. Россияне смогут заполнить электронную форму на портале госуслуг, сообщить сведения о себе в МФЦ и на стационарных участках. Кроме того, по домам будут ходить переписчики с электронными планшетами.

Изначально перепись населения планировалось провести в октябре 2020 года, но из-за коронавируса она дважды переносилась — сначала на апрель, а затем на сентябрь 2021 года.

Позднее президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переносе мероприятия на октябрь. Это было сделано по инициативе Совфеда, где отметили, что перепись может совпасть с избирательной кампанией в Госдуму.