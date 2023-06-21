Стали известны сроки появления в ВМФ России новых атомных подлодок Глава конструкторского бюро Вильнит: новые АПЛ придут на смену «Бореям» после 2037 года

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В России планируют заменить существующие стратегические атомные подводные крейсеры класса «Борей» новыми субмаринами после 2037 года, передает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игоря Вильнита. По его словам, бюро, которое является ведущим разработчиком атомных и неатомных подводных лодок, а также морских дронов в России, в настоящее время работает над проектом новой подлодки «Арктур» для российского Военно-морского флота (ВМФ).

Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году «Юрий Долгорукий» — головной «Борей» — отметит 25-летие службы и ему на смену должен будет прийти новый корабль, — заявил Вильнит.

Он отметил, что конструкторское бюро рассматривает и более традиционные варианты подводных лодок, рассчитанные на среднесрочную перспективу. Вильнит сказал, что разработка различных вариантов субмарин позволяет ВМФ «сопоставить свои задачи и возможности промышленности, а также сделать обоснованный выбор в пользу определенных направлений развития».

Ранее американский журнал Newsweek сообщил, что страны НАТО опасаются возможностей подводного флота России. По данным издания, Москва обладает одним из наиболее разнообразных подводных флотов в мире. Отмечается, что некоторые российские подлодки способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.