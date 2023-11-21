Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии ноября в России «Авито.Работа»: самой высокооплачиваемой профессией стал дальнобойщик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самой высокооплачиваемой в России вакансией в ноябре стала профессия дальнобойщика, пишет «Радио 1» со ссылкой на опрос сервиса «Авито.Работа». Согласно данным исследования, в среднем по стране водителям большегрузов предлагают 133 398 рублей, что на 25% выше, чем за аналогичный период в 2022 году. Выше всего зарплаты дальнобойщиков в Тамбове — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Работодатели также обеспечивают водителя машиной и выплачивают суточное содержание транспорта.

На втором месте среди высокооплачиваемых профессий оказалась работа токарем, средняя зарплата которого составила 110 069 рублей. На вахте в Алтайском крае токарям готовы платить до 366 300 рублей. При этом рассматриваются также сотрудники без опыта, готовые обучаться на месте. В ноябре также вырос спрос на фрезеровщиков. Их средняя зарплата составляет 105 298 рублей.

В топ высокооплачиваемых вакансий вошли и бригадиры. Спрос на них в ноябре вырос почти в два раза, а средняя зарплата по рынку составила 101 956 рублей. Чуть меньше работодатели готовы платить автоэлектрикам. Их средняя зарплата может достигать 100 707 рублей, что на 27% больше, чем в 2022 году.

Ранее стало известно, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями в Москве являются технолог термоформовочного оборудования и заместитель директора по подбору персонала. В список топ-10 лучших вакансий также вошли токарь, врач-гастроэнтеролог и менеджер компании.