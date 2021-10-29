Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве за месяц

В топ ноябрьских вакансий с самыми высокими в Москве зарплатами вошли специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врач и экономист. Данные портала «Работа.ру» приводит РИА Новости.

Вакансия специалиста по работе с клиентами в агентстве недвижимости предлагает одну из самых высоких зарплат — до 550 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь высшее образование в области финансов, бизнеса или инженерии, а также опыт индивидуальной коммерческой деятельности. На собеседовании кандидату будет предложен тест на предрасположенность к профессии. При этом компания предоставляет возможность прохождения профессионального лицензированного бизнес-обучения на базе Гильдии риэлторов Москвы.

В свою очередь, врач-терапевт на строительном объекте может получать 457 тысяч рублей в месяц. При этом он должен отработать трёхмесячную вахту с перелётом из Москвы.

Для успешного трудоустройства кандидату необходимо иметь опыт работы от 6 лет, умение аускультировать лёгкие и знание об их основных патологических изменениях. Помимо зарплаты работодатель оплачивает питание, проживание, перелёт и спецодежду.

Экономист ПЭО в зарплатой до 350 тысяч рублей требуется в финансово-инвестиционную компанию. Специалисту предстоит разрабатывать финансовые модели, оценивать инвестпроекты, участвовать в согласованиях и вести деловую переписку. Успешному кандидату предстоит испытательный срок.

До 340 тысяч рублей сможет получать PHP-разработчик с опытом работы от пяти лет. Компания предоставляет возможность удалённой работы.

Сервисный инженер по ремонту телевизоров с опытом работы на компетентном уровне может рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей в месяц в Москве. Соискатель должен иметь стаж работы от трёх лет, знать схемотехнику и типовые неисправности по брендам.

Такую же зарплату предлагают управляющему спортивно-оздоровительным центром с опытом работы в фитнесиндустрии с ненормированным рабочим днём.

Детский стоматолог-терапевт в частной клинике может претендовать на 230 тысяч рублей. Доход состоит из оклада, ставки за количество отработанных часов и процента от приёма.

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