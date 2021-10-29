Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве за месяц

В топ ноябрьских вакансий с самыми высокими в Москве зарплатами вошли специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врач и экономист. Данные портала «Работа.ру» приводит РИА Новости.
Вакансия специалиста по работе с клиентами в агентстве недвижимости
В свою очередь, врач-терапевт на строительном объекте может получать 457 тысяч рублей в месяц. При этом он должен отработать трёхмесячную вахту с перелётом из Москвы.
Для успешного трудоустройства кандидату необходимо иметь опыт работы от 6 лет, умение аускультировать лёгкие и знание об их основных патологических изменениях. Помимо зарплаты работодатель оплачивает питание, проживание, перелёт и спецодежду.
Экономист ПЭО в зарплатой до 350 тысяч рублей требуется в финансово-инвестиционную компанию. Специалисту предстоит разрабатывать финансовые модели, оценивать инвестпроекты, участвовать в согласованиях и вести деловую переписку. Успешному кандидату предстоит испытательный срок.
До 340 тысяч рублей сможет получать PHP-разработчик с опытом работы от пяти лет. Компания предоставляет возможность удалённой работы.
Сервисный инженер по ремонту телевизоров с опытом работы на компетентном уровне может рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей в месяц в Москве. Соискатель должен иметь стаж работы от трёх лет, знать схемотехнику и типовые неисправности по брендам.
Такую же зарплату предлагают управляющему спортивно-оздоровительным центром с опытом работы в фитнесиндустрии с ненормированным рабочим днём.
Детский стоматолог-терапевт в частной клинике может претендовать на 230 тысяч рублей. Доход состоит из оклада, ставки за количество отработанных часов и процента от приёма.
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