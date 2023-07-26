Стали известны самые престижные профессии у россиян SuperJob: россияне называли престижными профессии айтишников, врачей и военнослужащих

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Россияне считают наиболее престижными профессии IT-специалистов, врачей и военнослужащих, такие результаты показал опрос сервиса SuperJob, их приводит ТАСС. Отмечается, что для большинства респондентов престиж определяется, в первую очередь, высокой зарплатой.

На первом месте по результатам исследования оказалась профессия IT-специалиста — ее сочли престижной 18% участников опроса. На втором месте профессия врача — за нее высказались 12% респондентов. Замыкают тройку лидеров военнослужащие с результатом 7%. Также 6% набрали инженерно-технические работники, 5% — топ-менеджеры, по 4% — учителя и госслужащие.

При этом 57% респондентов при ответе на вопрос, что больше определяет престижность профессии — уважение со стороны общества или высокая зарплата, выбрали второй вариант. Об уважении окружающих задумались 29% граждан, прочие затруднились с ответом.

Ранее стало известно, что жители Москвы и Санкт-Петербурга все реже изъявляют желание посвятить себя государственной службе. Согласно исследованию, лишь 36% москвичей и 35% петербуржцев хотели бы работать чиновниками.

Кроме того, SuperJob выяснил, представители какой профессии перерабатывают чаще других. Согласно полученным результатам, как правило, на работе задерживаются маркетологи, врачи и педагоги. Сервис также подчеркнул, что частота переработок связана с уровнем оплаты труда: чем выше зарплата, тем реже сотрудники соглашаются посвящать работе больше времени.